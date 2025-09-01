Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU’NU TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferini resmi olarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma sağlandığı ve 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 4 yıllık bir sözleşme imzaladığı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyecek.

KEREM’İN TRANSFER SÜRECİ

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninde konuşan Kerem, “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100’ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.’ dedi. Hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri” şeklinde konuştu.

HAKAN SAFİ’DEN TRANSFER DEĞERLENDİRMESİ

Transfer sürecine dair bilgiler veren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, “Bu hikaye nasıl başladı? 19 Temmuz’da sevgili Başkanımızın Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde benden bir ricası oldu. Kerem Aktürkoğlu transferini bizzat ben seçtim ve bunun olması için çok uğraş verdik. Önce Benfica’dan izin aldık sonra Kerem’le konuşmaya başladık. Nitekim Benfica da bize kolaylık gösterdi. Süreç biraz uzun sürdü ama güzel bir transfer oldu. Fenerbahçemize Kerem hayırlı olsun” dedi.

DEVİN ÖZEK’TEN MUTLULUK AÇIKLAMASI

Futbol Direktörü Devin Özek de, “Kerem’i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi üst düzey bir kanat oyuncusu, ligi tanıyor ve bize doğrudan etki etmeye hazır. Fenerbahçe için oynama konusundaki özel motivasyonu ve enerjisiyle başarılı zamanlar geçireceğimizden eminiz” ifadelerini kullandı.