Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Transfer Etti

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER

Fenerbahçe, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu 4 yıllık bir sözleşme ile kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklama ise şu şekilde: “Kulübümüz, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi için Portekiz’in Benfica Kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Bu transfer sonrasında Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na atıfta bulundu. Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe’nin yıldız sayısına göndermede bulunarak, “Henüz 4 yıldızı kazanamadılar, 5 yıldızla övünüyorlar.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve gündem oldu. İşte o paylaşım;