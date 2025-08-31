Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Transfer Etti

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ANLAŞTI

Transfer faaliyetlerine devam eden Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, milli futbolcuyu bugün İstanbul’a getiriyor. Kerem Aktürkoğlu’nu taşıyan uçağın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi bekleniyor.

BENFİCA’DAN AÇIKLAMA

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi ile ilgili olarak Fenerbahçe ile bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir.” denildi.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, geride kalan sezonda Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Portekiz’de 58 maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 13 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.