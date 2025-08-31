Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti

FENERBAHÇE’NİN TRANSFERİ SONUCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir aşama kaydederek milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde mutlu sona ulaşıyor. Sarı-lacivertli takım, oyuncuyu bu akşam İstanbul’a getiriyor.

UÇUŞ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Kerem Aktürkoğlu’nu taşıyan uçağın, başlangıçta 17:00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi bekleniyordu. Ancak uçuş planında yapılan bir değişiklikle, milli futbolcunun İstanbul’a varış saati 21:00 olarak güncellendi.

HOŞGELDİN KEREM

Fenerbahçe yönetici Hakan Safi, uçaktan fotoğraflar paylaşarak “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, bu transfer hakkında Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Kulüp, yapılacak açıklamada şu ifadeleri kullanarak, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.” bilgisi verildi.

BENFICA’DAN AÇIKLAMALAR

Portekiz temsilcisi Benfica da milli futbolcu ile ilgili Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Bu doğrultuda, kulübün internet sitesinde, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transfer ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini kapsamaktadır.” ifadesi yer aldı. Böylece toplam transfer değerinin 25 milyon euroyu bulabileceği belirtildi. Açıklamada, transfer koşulları hakkında milli futbolcunun eski takımı Galatasaray’a bilgi verildiği de kaydedildi.

GALATASARAY’DAN DOĞRU BİLGİ VERİLDİ

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinde Avrupa listesine kaydedilmesine engel olmayacaklarını belirtti. Yazgan, “Geçen sene bu zamanda Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Biz dün Fenerbahçe’nin teklifini detaylı şekilde ilettik ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı bildirdik.” ifadelerini kullandı. Yazgan, rüçhan hakkının 5 Eylül Cuma günü dolacağını da belirtti.

GALATASARAY’DAN BENFICA’YA TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminin sonlarında Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euro bonservis bedeliyle geçiş yapmıştı.

BENFICA’DAKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyeri boyunca çıktığı 58 maçta 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.