Fenerbahçe, Kerem’i İstanbul’a Aldı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HACMI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Benfica’da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL’DA

Portekiz takımıyla prensip anlaşması yapılmasının ardından milli futbolcu, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı. Özel uçakla İstanbul’a ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.”

