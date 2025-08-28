Fenerbahçe, Kerem İçin Anlaşamadı

KEREM AKTÜRKOOĞLU İÇİN PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Benfica’ya karşı aldığı yenilginin ardından milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için olan görüşmelere Portekiz’de devam ediyor. Ancak sürpriz bir durum ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin Benfica ile Kerem için yürüttüğü müzakerelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İki kulüp arasındaki iletişimin devam ettiği ifade ediliyor. Ancak şu anda Fenerbahçe heyeti, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer edemeden İstanbul’a dönmek durumunda kalmış durumda. Kerem, bu sezonki ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’ye karşı atmıştı.

Transfer konuşmaları sürerken, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica formasını giydiği dönemde attığı golle Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nden elediği bilgisi bulunuyor. Aynı zamanda, soyunma odasında yaptığı konuşmayla takım arkadaşlarına veda ettiği iddiaları ortaya atıldı.