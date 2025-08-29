Haberler

Fenerbahçe, Kerem İçin Anlaştı

FENERBAHÇE VE BENFİCA ANLAŞTI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe ile Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda 22.5 milyon euro ve 2.5 milyon euro bonus karşılığında mutabakata vardı. Sarı-lacivertli takım, milli futbolcunun bu teklifi kabul edildiğini öğrenmiş durumda.

KEREM AKTÜRKULOĞU VEDA ETTİ

Bu sabah saatlerinde Kerem Aktürkoğlu, Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla veda etti. 26 yaşındaki futbolcu, takımın antrenmanına katılmadan önce eşyalarını topladı. Kerem Aktürkoğlu’nun kısa süre içinde Türkiye’ye dönmesi ve ilk olarak Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra A Milli Takım’ın kadrosuna katılması bekleniyor.

Kale Belediyesinde Zabıta Müdürü İfadeler Verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, ağır işlerde çalıştırıldıklarını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle parke döşemeyi reddeden zabıtalar, belediye başkanı tarafından darbedildi.
30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hentbol Zafer Kupası düzenlendi.

