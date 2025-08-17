Fenerbahçe, Kerem İçin Teklif Yaptı

FENERBAHÇE’DEN YENİ TEKLİF

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, Kerem Aktürkoğlu ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya yeni bir teklif sunmuş durumda. Portekiz medyasında yer alan bilgilere göre; Sarı-lacivertli ekip, Benfica’ya 18 milyon euro bonservis, yanında 2.5 milyon euro bonus içeren bir teklif yapmış. Benfica’nın bu teklife hızlı bir şekilde yanıt verip, dakikalar içinde reddettiği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin bu durumu dikkate alarak teklifi yeniden gözden geçireceği ifade ediliyor.

ALI KOÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu konusunda açıklamalarda bulundu. Koç, “Hocamız Kerem’i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz.” demişti. Bu sözler, takımın transfer sürecinde aktif bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.