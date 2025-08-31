Fenerbahçe, Kerem İle Anlaştı

FENERBAHÇE, KEREM AKTÜRKĞLU İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Transfer çalışmalarını devam ettiren Süper Lig takımı Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu ile sorunları çözüme kavuşturdu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi ile birlikte yola çıktığı uçakta, Fenerbahçe formasını giyme şansını yakaladı. Hakan Safi, uçakta yaptığı paylaşımda “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKĞLU İSTANBUL’A GELİYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu bugün İstanbul’a getirme planı yaptı. Milli futbolcuyu taşıyan uçağın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor. Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinin Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan duyuruda, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir.” ifadeleri yer aldı.

KEREM’İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Portekiz liginde 58 maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 13 asistlik bir başarı sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.