Fenerbahçe, Kısa Sürede 3 Gol Attı

FENERBAHÇE TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne karşı deplasmanda oynadığı maçta dikkat çekici bir başarı yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinin ilki olan bir olaya imza atarak, Gençlerbirliği karşısında ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Jose Mourinho sonrası hücum futboluna geçiş yapan takım, bu performansıyla büyük beğeni topladı.

GOLLERİ DORGELLES NENE VE YOUSSEF EN-NESYRİ ATTI

Fenerbahçe’nin gollerinin ilki 14. dakikada Dorgeles Nene tarafından kaydedildi. 35. ve 40. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri, 2 gol daha atarak takımının skorunu 3-0 yaptı. Dorgeles Nene, Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer aldı ve Fenerbahçe formasıyla attığı bu gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.