Spor

Fenerbahçe, Kısa Sürede 3 Gol Attı

fenerbahce-kisa-surede-3-gol-atti

FENERBAHÇE TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne karşı deplasmanda oynadığı maçta dikkat çekici bir başarı yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinin ilki olan bir olaya imza atarak, Gençlerbirliği karşısında ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Jose Mourinho sonrası hücum futboluna geçiş yapan takım, bu performansıyla büyük beğeni topladı.

GOLLERİ DORGELLES NENE VE YOUSSEF EN-NESYRİ ATTI

Fenerbahçe’nin gollerinin ilki 14. dakikada Dorgeles Nene tarafından kaydedildi. 35. ve 40. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri, 2 gol daha atarak takımının skorunu 3-0 yaptı. Dorgeles Nene, Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer aldı ve Fenerbahçe formasıyla attığı bu gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

ÖNEMLİ

Dünya

Gazze’ye Yeni Yardım Gemisi Yola Çıkıyor

Aktivistler, Gazze'deki ablukayı aşmak için "Küresel Sumud Filosu"nu oluşturarak bugün Barcelona'dan yola çıkıyor. Filonun ilk durağı Tunus olacak.
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor, Bankalar Tahmin Verdi!

Fed'in faiz indirimleri ve artan jeopolitik riskler, altın fiyatlarını 3,430 dolara yükseltti. Büyük bankalar, altın tahminlerini revize ederek yeni rekorların olup olmayacağını inceliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.