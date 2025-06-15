Fenerbahçe, Kislyak İçin Teklif Hazırlıyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER PLANI

Süper Lig’de şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, CSKA Moskova’da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak’ın transfer koşullarını araştırıyor. Gerekli şartların sağlanması durumunda, Fenerbahçe yönetimi genç futbolcu için Rus kulübüne resmi teklif sunacak.

KISLYAK’IN YETENEKLERİ

Sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Kislyak hakkında ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun olumlu düşüncelere sahip olduğu ifade ediliyor. Daha önce alt yaş kategorilerinde milli formayı giymiş olan genç oyuncu, son iki sezondur CSKA Moskova’nın A takımında mücadele ediyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta görev alan Kislyak, bu karşılaşmalarda 11 kez sahaya çıkıp 4 gol atmayı başardı ve 1 asist gerçekleştirdi.