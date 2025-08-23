Fenerbahçe, Kocaelispor’a 4 değişiklikle çıktı

DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KADRO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada Benfica’ya karşı çıkardığı kadroda 4 değişiklik yaptı. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Benfica maçındaki 11’den değişiklikler yaparak sahaya çıkan Mourinho, Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra Mert Müldür, Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski’nin yerlerine Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek ve Anderson Talisca’yı tercih etti.

NENE İLK KEZ KADRODA

Sarı-lacivertli kulübün son günlerde kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, bu mücadelede ilk kez kadroda yer aldı. Hafta içindeki antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Malili futbolcu, teknik heyet tarafından bu lig maçına dahil edildi. Ayrıca İsmail Yüksek, sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 20 maçta süre alırken, bu maçta ilk kez 11’de sahaya çıkma şansı buldu. İsmail, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu’ndaki Feyenoord maçında son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

KADRODA EKSİKLER

Fenerbahçe, Göztepe mücadelesinde sakatlık yaşayan Cenk Tosun ile hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş’ın tedavi süreçlerine devam ediyor. Ayrıca Rodrigo Becao ile kırmızı kart cezası nedeniyle Jayden Oosterwolde kadroda yok. Fenerbahçe, sahaya; İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Archie Brown, Fred, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11’iyle başladı. Yedeklerde ise Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Dorgeles Nene yer aldı.

ALVAREZ TRİBÜNDE

Fenerbahçe’nin sözleşme imzaladığı Edson Alvarez, bu mücadelede stadyumda yer aldı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. 27 yaşındaki futbolcu, takımının destekçisi oldu.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Fenerbahçe – Kocaelispor mücadelesinde Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi tribünleri tamamen doldu. Önceki maçlarda etkili bir destek veren taraftarlar, iç sahadaki ilk lig maçında da yoğun ilgi gösterdi. Isınma bölümünde taraftarlar sloganlar atarak takımlarına destek verdi. Kocaelispor taraftarları için satılan 2 bin 250 bilet de hızlı bir şekilde tükendi.