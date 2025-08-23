Fenerbahçe, Kocaelispor ile 1-1 Berabere

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarının sonucunda taraflar 1-1 beraberlikle soyunma odasına gitti.

Maçın ilk yarısından bazı dakikalar şöyle gerçekleşti: 5. dakikada, sol taraftan Çağlar’ın ortaladığı topa iyi yükselen Milan Skriniar, kafa vuruşu ile Fenerbahçe’yi öne taşıdı ve durumu 1-0 yaptı. 12. dakikada sağ taraftan Oğuz’un ortasına yapılan topuk vuruşu Duran tarafından kaçırıldı ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 17. dakikada Fred’in savunma arkasına yaptığı pası değerlendiren En-Nesyri, ceza sahası sol tarafında topla buluşarak pasını Talisca’ya aktardı. Ancak bu şut, direğin üstünden az farkla dışarı gitti. 22. dakikada, ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Petkovic, sağ tarafa yaptığı vuruşla durumu eşitledi. Böylece skor 1-1 oldu. 29. dakikada, Talisca’nın kullandığı uzak mesafeden serbest vuruş, üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

TAKIMLARIN KADROLARI

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Candaş Elbil

Fenerbahçe’nin kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Archie Brown, Anderson Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri. Yedekler: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dorgeles Nene. Teknik Direktör: Jose Mourinho.

Kocaelispor’un kadrosu: Alexander Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Olexandr Syrota, Aaron Appindangoye, Massadio Haidara, Manuel Show, Tarkan Serbest, Joseph Nonge, Can Keleş, Ryan Mendes, Bruno Petkovic. Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Yusuf Cihat Çelik, Karol Linetty, Oğulcan Çağlayan, Furkan Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Tayfur Bingöl. Teknik Direktör: Selçuk İnan.

GOLLER VE DİĞER DETAYLAR

Goller: Milan Skriniar (dk. 5) (Fenerbahçe), Bruno Petkovic (dk. 22) (Kocaelispor). Sarı kart: Can Keleş (Kocaelispor). Bu bilgiler ışığında karşılaşmanın ikinci yarısında ekiplerin mücadelesinin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.