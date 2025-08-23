Fenerbahçe, Kocaelispor’la Maç Yapıyor

FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren 15 dakikalık süre geride kalırken, sarı-lacivertli takım 1-0’lık skorla önde bulunuyor.

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ VE GELLİŞMELERİ

Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor’un karşısında baskılı bir oyun sergiliyor. İlk 15 dakikada takım, rakip kalede önemli pozisyonlar yakaladı ve bunlardan biri gole dönüştü. Taraftarlar, heyecan dolu anlarla takımlarını desteklemeye devam ediyor.