Fenerbahçe, Kocaelispor’la Maç Yapıyor

FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren 15 dakikalık süre geride kalırken, sarı-lacivertli takım 1-0’lık skorla önde bulunuyor.

Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor’un karşısında baskılı bir oyun sergiliyor. İlk 15 dakikada takım, rakip kalede önemli pozisyonlar yakaladı ve bunlardan biri gole dönüştü. Taraftarlar, heyecan dolu anlarla takımlarını desteklemeye devam ediyor.

Feribotta intihar girişimi kurtarıldı

Eskihisar seferinde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, başka bir yolcu onu kurtararak suya atladı. Olayın anı cep telefonuyla kaydedildi.
Balıkesir’de Ceset Bulundu, Halit Yukay’ı

Marmara Adası açıklarında, iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu sanılan bir cesed bulunarak çıkarılma işlemleri başladı. Olayla bağlantılı bir gemi kaptanı ise gözaltına alındı.

