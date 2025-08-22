Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazır

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor ile gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıklarını bir antrenmanla bitirdi. Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun yönetiminde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı.

TİM EĞİTİMDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Antrenman, ısınma hareketleriyle, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.