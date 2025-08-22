Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazır

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor ile gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıklarını bir antrenmanla bitirdi. Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun yönetiminde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı.

TİM EĞİTİMDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Antrenman, ısınma hareketleriyle, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Haberler

Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.