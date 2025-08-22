Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazır

FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, yarın akşam saat 21.30’da Kocaelispor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig 3’üncü hafta karşılaşması için son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takım, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmana salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarına geçildi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor maçının hazırlıkları sonrasında tesislerinde kampa girdi.

ÖNEMLİ

