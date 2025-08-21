Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Kocaelispor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştireceği Süper Lig 3. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde yapıldı ve ısınma, çabukluk ile koordinasyon çalışmalarıyla sürdü.

ANTRENMAN DETAYLARI

Sar-lacivertli ekip, antrenmanın ardından pas çalışmaları yaparak ilerledi. Antrenmanın son kısmında ise taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Benfica maçında ilk 11’de yer alan futbolcular, rejenerasyon programı ve aktif dinlenme odaklı çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarını yapacağı yarınki antrenmanla sonlandıracak.

Seydikemer Yangını Kontrol Altına Alındı

Seydikemer'de ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
İsrail, Gazze’yi İşgal Etme Niyeti Taşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere başlayacaklarını belirtmesine rağmen, Hamas ile ateşkes sağlansa dahi Gazze'yi işgal edeceklerini açıkladı.

