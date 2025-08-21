Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

TERNİZLİ MAÇ HAZIRLIĞI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklara kesintisiz olarak sürdürüyor. Antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışmaları ile devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

REJENERASYON ÇALIŞMALARI

Benfica maçında ilk 11’de yer alan oyuncular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenme odaklı çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile finalize edecek.