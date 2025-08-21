Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklara kesintisiz olarak sürdürüyor. Antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışmaları ile devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Benfica maçında ilk 11’de yer alan oyuncular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenme odaklı çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile finalize edecek.

Antalya’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gündoğmuş'taki Gözderesi mevkiinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.
Beşiktaş, Lloyd Kelly’i Kadrosuna Katmak İstiyor

Beşiktaş, savunma kadrosunu güçlendirmek amacıyla Juventus'un 26 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Lloyd Kelly için resmi bir teklif sundu.

