Haberler

Fenerbahçe Kocaelispor’u 1-1 Yendi

MAÇIN BAŞLANGICI

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Kocaelispor, Chobani Stadyumu’nda karşılaştı. Fenerbahçe maça oldukça hızlı başladı ve 5. dakikada Milan Skriniar’ın kafa vuruşu ile öne geçti. Sarı-lacivertliler bu erken golle maçın temposunu belirlemeye çalıştı.

Kocaelispor ise bu gole 23. dakikada Bruno Petkovic ile yanıt verdi. Kocaelisporlu futbolcu, İrfan Can’ın müdahale ettiği köşeden topu ağlara yolladı. Bu eşitlik durumu, maçta heyecanı artırdı.

TABLODA DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe Beko’nun NBA’den transfer ettiği yıldız basketbolcu Brandon Boston Jr., zorlu maçı tribünlerden izlemeyi tercih etti. Bu durum, futbolseverler arasında dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Feribotta intihar girişimi kurtarıldı

Eskihisar seferinde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, başka bir yolcu onu kurtararak suya atladı. Olayın anı cep telefonuyla kaydedildi.
Haberler

Balıkesir’de Ceset Bulundu, Halit Yukay’ı

Marmara Adası açıklarında, iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu sanılan bir cesed bulunarak çıkarılma işlemleri başladı. Olayla bağlantılı bir gemi kaptanı ise gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.