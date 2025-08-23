Fenerbahçe, Kocaelispor’u 3-1 yendi

FENERBAHÇE’YE İLK GALİBİYETİNİ GETİRENLER

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda ilk zaferini Kocaelispor karşısında elde etti. Ligimizin 3. haftasında gerçekleşen karşılaşmada, Fenerbahçe kendi sahasında Kocaelispor ile mücadele etti. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-1’lik galibiyle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin galibiyetini sağlayan goller Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca’dan geldi.

FENERBAHÇE’NİN SEZONA BAŞLANGICI

Bu sezon Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yaşanan erteleme nedeniyle ilk iç saha maçını yapamamıştı. İlk lig karşılaşmasını ise deplasmanda Göztepe ile oynamıştı. Bu maç sonunda 0-0 berabere kalarak sezona sadece 1 puanla başlamıştı. Bugün ise Kocaelispor karşısında başarılı bir performans sergileyerek taraftarının önünde galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe 2. lig maçında 4 puana ulaşmayı başardı.

KOCELİSPOR’UN ZOR GÜNLERİ

Kocaelispor ise, oynadığı 3 karşılaşmada da mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı. Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Benfica ile karşılaşacak.