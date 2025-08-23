Fenerbahçe, Kocaelispor’u 3-1 yendi

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta ilk golü 5. dakikada Milan Skriniar kaydetti. Ardından, 22. dakikada Kocaelispor’dan Bruno Petkovic karşılık vererek durumu 1-1’e getirdi.

İkinci yarının başında, 51. dakikada İsmail’in savunma arkasına attığı pas sonucunda topla buluşan Jhon Duran, buna karşılık pasını arka direkteki Archie Brown’a verdi. Brown, boş ağlara yaptığı vuruşla skoru 2-1 yaptı.

66. dakikada sağ kanattan gelen Oğuz Aydın’ın ortasına iyi yükselen Anderson Talisca, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu ve skoru 3-1’e taşıdı.

75. dakikada Can Keleş, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonun hemen ardından Szymanski’nin derin pasıyla hareketlenen En-Nesyri’nin aşırtma vuruşu da aynı şekilde üst direğe çarptı. Talisca, dönen topu kafayla ağlara gönderdi fakat VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, Szymanski’nin Tarkan’a faul yaptığı nedeni ile golü iptal etti.

Karşılaşmanın hakemleri Mehmet Türkmen, Anıl Usta ve Candaş Elbil oldu. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Archie Brown, Anderson Talisca, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile sahada yer aldı. Kocaelispor ise, Alexander Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Olexandr Syrota, Aaron Appindangoye, Massadio Haidara, Manuel Show, Tarkan Serbest, Joseph Nonge, Can Keleş, Ryan Mendes ve Bruno Petkovic ile mücadele etti.

Fenerbahçe’nin yedeklerinde Dominik Livakovic, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Dorgeles Nene yer alırken, Kocaelispor’un yedekleri ise Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Furkan Gedik, Onur Öztonga ve Mesut Can Tunalı oldu.

Sarıl kart gören oyuncular arasında Nelsen Semedo (Fenerbahçe), Can Keleş, Tayfur Bingöl ve Manuel Show (Kocaelispor) bulunmaktadır.