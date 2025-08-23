Haberler

Fenerbahçe Kocaelispor’u 3-1 yendi

FENEBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor ile karşılaştı. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Fenerbahçe, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetin temelinde, takımın yeni transferleri Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca’nın kaydettiği goller yer aldı.

İLGİ ÇEKEN İSTATİSTİK

Maç boyunca oldukça istekli bir performans sergileyen Fenerbahçe, dikkat çekici bir istatistikle de öne çıktı. Sarı-lacivertlilerde, kaleci İrfan Can Eğribayat hariç, sahaya çıkan tüm ilk 11 oyuncuları, Kocaelispor’un kalesine şut çekmeyi başardı. Bu durum, takımın ofansif gücünü ve etkinliğini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Barış Alper Yılmaz’ın Geleceği Tartışılıyor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, yıldız futbolcunun maaşının 2 ile 2.2 milyon euro arasında olduğunu ifade etti.
Kız Meselesi Nedeniyle Kavga Çıktı

Avcılar'da kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada Nurullah O. bıçaklanarak ağır yaralanırken, olayla ilgili İlker S. gözaltına alındı.

