Fenerbahçe, Kocaelispor’u 3-1 yendi

FENERBAHÇE’YE KONUK OLAN KOCAELİSPOR’A KARŞI GALİBİYET

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, medyaya açıklamalarda bulundu. Mourinho, takımının daha fazla gol atabileceğini dile getirdi. “Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitmeden önce bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu.” ifadesini kullandı.

OYUNCULARIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

Mourinho, oyuncularının sergilediği performans hakkında da bilgi verdi. “Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail’in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı.” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYON YORUMLARINA ATIF

Mourinho, ilginç bir yorumda bulunarak sosyal medyada ve televizyondaki yorumculara atıfta bulundu. “Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar.” sözlerini sarf etti.