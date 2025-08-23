Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor’u Ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Chobani Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 21.30’da başlayacak. Maçın hakemliğini Mehmet Türkmen üstlenecekken, VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapıyor.

Fenerbahçe’nin sahaya süreceği on bir, “İrfan Can, Çağlar, Semedo, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Brown, Talisca, Duran, En-Nesyri” şeklinde oluşacak. Kocaelispor ise “Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic” kadrosuyla mücadele edecek. Bu karşılaşma, her iki takım için de oldukça önem taşıyor.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

