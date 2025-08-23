Fenerbahçe, Kocaelispor’u Ağırlayacak

FENERBAHÇE’NİN MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Chobani Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 21.30’da başlayacak. Maçın hakemliğini Mehmet Türkmen üstlenecekken, VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapıyor.

TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe’nin sahaya süreceği on bir, “İrfan Can, Çağlar, Semedo, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Brown, Talisca, Duran, En-Nesyri” şeklinde oluşacak. Kocaelispor ise “Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic” kadrosuyla mücadele edecek. Bu karşılaşma, her iki takım için de oldukça önem taşıyor.