Fenerbahçe Kombine Kartları Açıklandı

KOMBİNE KART FİYATLARI AÇIKLANDI

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu için kombine kart fiyatlarını açıkladı. Kulüpten gelen bilgiye göre, kombine kart satışları 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak. Mevcut kombine kart sahiplerine özel olarak uygulanan yenileme dönemi 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bu dönemin bitiminden sonra, mevcut sahiplerin yer değiştirme imkanı da sunulacak.

ÖNCELİKLİ SATIŞ AŞAMASI

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından genel satış sürecine geçileceği belirtildi. Kombine kart fiyatları bu şekilde belirlenmiş oldu.