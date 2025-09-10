Fenerbahçe Kongresi’nde Ali Koç’a destek

DEVLET BAHÇELİ’NİN KURMAYLARINDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI

Fenerbahçe’nin yapılacak kongresi öncesi, Devlet Bahçeli’nin yakın ekibinden gelen ardışık destek paylaşımları dikkatleri üzerine çekti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, başkanlık için yeniden aday olan Ali Koç’a açık bir destek sundu. Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği anları paylaşarak, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır.” diye belirtti.

ANARAK İL BAŞKANI ÖMER ŞANLI’DAN AÇIK DESTEK

Aynı zamanda Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Koç’a desteğini açıkladı. Şanlı, “Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur.” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Şanlı, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak her zaman milli değerlerle, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında yer aldıklarını belirtti. “Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.” diyerek tüm kongre üyelerine, camianın fertlerine ve futbolseverlere Ali Koç etrafında birleşme çağrısı yaptı. “Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” şeklinde ifadelerde bulundu.