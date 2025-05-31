Fenerbahçe, Konyaspor Karşısında Tepkilerle Yüzleşti

FENERBAHÇE’NİN MAÇI MUHAKKAK TEPKİLERLE GEÇTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında sezonu ikinci sırada bitirmeyi garanti altına aldıktan sonra, Tümosan Konyaspor ile karşılaştı. Maç öncesi az sayıda Sarı-lacivertli taraftar stadyumu doldurdu. Ancak, taraftarların yönetime olan tepkileri maç boyunca sürdü.

TARAFTARLARDAN YOUSSEF EN NESYİR’YE TEPKİ

Ayrıca tribünlerden Youssef En Nesyri’ye de tepki yükseldi. Faslı oyuncunun yaptığı hatalı bir pas sonrası taraftarlar, En Nesyri’yi ıslıklamaya başladı ve top her gelişinde tepkilerini sürdürdü. Youssef En Nesyri, Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı maçta gol attıktan sonra gelen tepkilere karşılık olarak “Sizi duymuyorum” diyerek taraftarlarıyla aralarında bir gerginlik yaşadı.