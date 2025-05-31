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Fenerbahçe-Konyaspor Maçında İstifa Sesi

MAÇIN BAŞLANGICINDA GERGİNLİK

Süper Lig’in 38. ve son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Konyaspor, Ülker Stadyumu’nda bir araya geldi. Maçın başlamasıyla birlikte tribünlerde yaşanan olaylar dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç’u istifaya davet eden sloganlarla maça giriş yaptı. Maçın sadece üçüncü dakikasında Konyaspor’un attığı gol sonrasında da tribünlerden istifa sesleri yükselmeye devam etti.

PANKART TARTIŞMASI

Tribünde, Fenerbahçe’nin geçen sezonunu çalıştıran İsmail Kartal’ın fotoğrafının yer aldığı bir pankart da açıldı. Pankart, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kaldırıldı. Öte yandan, bu olaylar, maçı izlemeye gelenlerin dikkatini çekti. Taraftarların tepkileri, maça damgasını vurdu ve gündeme oturdu.

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