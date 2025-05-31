Fenerbahçe-Konyaspor Maçının VAR’ı Ali Şansalan

MÜSABAKA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’de bugün gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan olarak belirlendi. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR hakemleri de açıklandı. Fenerbahçe’nin Konyaspor ile saat 16.00’da yapacağı müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecekken, Çakır’ın yardımcıları Murat Ergin Gözütok ve Suat Güz olacak. Maçın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.

Bu önemli karşılaşmada VAR görevine Ali Şansalan oturacak ve ona AVAR olarak Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek. Gün içerisinde oynanacak diğer maçlarda VAR hakemleri de şu şekilde belirlendi: 16.00’da Çaykur Rizespor ile Hatayspor arasında oynanacak maçın VAR’ı Zorbay Küçük, 19.00’da Alanyaspor ile Sivasspor karşılaşmasının VAR’ı Yasin Kol ve aynı saatte Adana Demirspor ile Gaziantep FK’nın maçında VAR olarak Davut Dakul Çelik görev alacak.