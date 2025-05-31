Fenerbahçe, Konyaspor’u 1-0 yendi

MÜCADENİN İLK YARISI VE GOL ANI

Trendyol Süper Lig’in sezonun son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle noktalandı. İlk yarıdaki önemli anlardan biri 4. dakikada yaşandı; kaleci Deniz, attığı uzun topu rakip yarı alana Umut Nayir ile gönderdi. Umut, ardından Ndao’ya kafa pası verdi. Ndao, ceza yayı gerisinden, hızla hareketlenen Melih Bostan’a topu yine kafa ile aktardı. Melih, bekletmeden uzak direğe sert bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. Böylece Konyaspor öne geçti, durum 0-1 oldu.

İKİ TAKIMIN PERFORMANSI

7. dakikada Fenerbahçeli İrfan Can, sağ tarafta topu aldı ve ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yakın direğe vuruş yaptı, fakat top az farkla dışarıya gitti. 13. dakikada ise En Nesyri’nin pasıyla ceza yayında topla buluşan Szymanski, yerden etkili bir vuruş yaptı; ancak kaleci Deniz, meşin yuvarlağı güvenle kontrol etti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ergin Gözütok, Suat Güz

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca, Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Cenk Tosun, Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ, Josip Calusic, Guilherme Sitya, Riechedly Bazoer, Alessane Ndao, Morten Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Umut Nayir

Yedekler: Emir Gündoğdu, Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Kaan Akyazı, Utku Eriş, Mehmet Kaya, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Melih Bostan (dk. 4) (Konyaspor)

Sarı kart: Anderson Talisca (Fenerbahçe) – İSTANBUL