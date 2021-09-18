Fenerbahçe kritik maça çıkıyor

Yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu Almanya deplasmanından puanla dönmeyi başaran sarı-laciverliler, zorlu Başakşehir maçından da 3 puan almanın peşinde.

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Geçtiğimiz 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan ve sadece averaj farkıyla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı güzel oyunu devam ettirerek zorlu İstanbul derbisinden galibiyet almanın hesabını yapıyor. Şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunun ardından büyük bir düşüşe geçen ve bu sezona da istediği gibi başlayamayan Başakşehir ise evinde saha ve taraftar avantajını kullanarak ligde ilk puanını almanın peşinde.

MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.