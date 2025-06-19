Fenerbahçe Kulübü, imza teslim sürecini açıkladı

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, imza teslimi süreci hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Kulüpten gelen bilgiye göre, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı talebine ilişkin olarak, noter aracılığıyla ulaşacak beyannamelerin teslimi ve kontrolüne yönelik hazırlanan iş akışı şu şekildedir.

TESLİM SÜRECİ

Seçimli olağanüstü genel kurul çağrısına yönelik beyannameler, Kulübe dört farklı şekilde teslim edilebilecek. Bu teslim yöntemleri; (i) noter aracılığıyla posta yolu, (ii) Yüksek Divan Kurulu (YDK) eliyle teslim, (iii) şahsen münferit teslim ve (iv) toplu teslim olarak belirlenmiştir. Beyannameler, gün içerisinde saat 09.00 ile 21.00 arasında alınacaktır. Toplu teslim ile gelen belgeler, Üye İlişkileri, Hukuk Birimi ve İdari İşler Birimi’nden yetkili kişilerle YDK tarafından belirlenen kurul üyesi tarafından teslim alınacaktır.

Teslim sırasında, beyanname veren üyelere ait bilgilerin bulunduğu bir Excel listesinin hem basılı olarak teslim edilmesi, hem de dijital ortamda Genel Sekreterliğe gönderilmesi gerekmektedir. Excel listesinde, T.C. Kimlik Numarası, ad-soyadı, üye numarası, yevmiye numarası ve beyanname bilgileri eksiksiz şekilde yer almalıdır. Teslim alınan beyannameler ve Excel listesi, taraflarca imzalanacak teslim tutanağı ile kontrol edilerek kayda geçirilecektir.

KONTROL SÜRECİ

Teslim alınan beyannameler, Üye İlişkileri Birimi’ne ait arşiv odasında güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir. Bu süreçte, hem ses hem görüntü kaydı yapılması sürekli olarak KVKK hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Kulüp Genel Sekreterliği, kayıtlı imza beyannamelerini Sicil Kurulu’na bir tutanak eşliğinde teslim edecektir. Sicil Kurulu, imza beyannamelerinin kontrolünü yaparak, üyelik bilgileri ve noter kaydını kontrol edecektir. Kontrol sürecinin ardından hazırlanan rapor, Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verilecektir.

İLETİŞİM SÜRECİ

Teslim edilmiş imza beyannamelerine ilişkin kamuoyu bilgilendirmesi, Genel Sekreterlik tarafından gerçekleştirilecektir. Üye İlişkileri Birimi, beyanname veren üyelere, teslimat süreciyle ilgili bilgi verecek ve evrak kayıt numarasını SMS aracılığıyla paylaşacaktır. Geçersiz imza durumunda, hatalı üyeler kayıtlı telefon numaralarından aranarak bilgilendirilecektir. Olağanüstü Genel Kurul çağrılarıyla ilgili olarak, teslim süreci sonrasında gelen soru ve bilgi taleplerine Genel Sekreterlik cevap verecektir.

SONUÇ RAPORLAMA SÜRECİ

Oluşturulacak sonuç raporunda; T.C. Kimlik Numarası, Üye No, Adı Soyadı, Noter Bilgisi, Yevmiye No, Tebliğ Tarihi, Durum (Geçerli-Geçersiz), Açıklama ve Teslim Şekli bilgileri yer alacak. Raporun özet kısmında ise toplam imza sayısı, geçerli imza sayısı, geçersiz imza sayısı ve geçersiz imzaların nedenleri açıkça belirtilecektir.