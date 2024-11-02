Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Toplantısı

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN TOPLANTISI YAPILDI

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun Olağan Toplantısı, bu gün gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak önemli açıklamalar yaptı. Ali Koç, toplantıda yaptığı konuşmada; “…ilgili konular hakkında bilgi verdi…” şeklinde ifade etti.

ALI KOÇ’UN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Ali Koç’un yaptığı konuşmasında birçok önemli noktaya değindi. Toplantıda Kulüp ve takım ile ilgili çeşitli güncel konular üzerinde durarak; “Kulübümüzün geleceği için gereken adımları atıyoruz.” dedi. Bu açıklamalar, kulüp üyeleri arasında büyük bir ilgi uyandırdı.