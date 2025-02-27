Fenerbahçe, Kupada Çeyrek Finalde!

GAZİANTEP FK, FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞTI

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun üçüncü ve son maçında, Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-1’lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ GOLLERE GÖRE KAZANDI

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 17. ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Kostic tarafından atıldı. Gaziantep FK’nın tek golü ise 75. dakikada Husic tarafından kaydedildi.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 9’a çıkaran Fenerbahçe, grup lideri olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Üç puanla dördüncü sırada kalan Gaziantep FK ise turnuvaya veda etti.