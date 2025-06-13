Fenerbahçe, Kyle Walker’a Teklif Yaptı

SÜPER LİG DEVRİ FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester City’nin oyuncusu olan sağ bek Kyle Walker’a resmi bir teklif yaptı. Habere göre, bu gelişme futbol dünyasında dikkat çekiyor.

KYLE WALKER’IN DURUMU

Geçtiğimiz sezonda Walker, Manchester City’de forma giydikten sonra ikinci yarıda Milan’a kiralanmıştı. 35 yaşındaki futbolcu, sezon tamamlandığında İngiliz kulübüne geri döndü. Walker’ın, Manchester City ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PERFORMANSI VE MAÇ SAYISI

Geçtiğimiz sezon boyunca, Kyle Walker hem Manchester City hem de Milan formasıyla toplam 34 maçta yer aldı. Bu durum, Fenerbahçe’nin teklifi açısından önemli bir veri olarak öne çıkıyor.