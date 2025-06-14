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Fenerbahçe, Kyle Walker ile ilgileniyor

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilememe kararı aldı ve Nijeryalı oyuncunun yerini ünlü bir isimle doldurmayı planlıyor. Şimdi gözler, Kyle Walker’a çevrildi.

KYLE WALKER FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇTİ

HT Spor’da yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Osayi-Samuel’in ayrılığının ardından Manchester City’den kesin olarak ayrılacağı düşünülen Kyle Walker ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz oyuncu ile irtibat kurarak görüşmelere başladığı ve ilk temasların olumlu geçtiği belirtiliyor.

KYLE WALKER’IN DURUMU VE PERFORMANSI

35 yaşındaki Walker, geride bıraktığımız sezonda Manchester City’den Serie A takımı Milan’a kiralanmıştı. İngiliz oyuncunun, gelecekteki sözleşmesi ise gelecek yıl sona erecek. Geçen sezon, Manchester City ve Milan formasıyla toplam 34 maça çıkan oyuncu, bu süre zarfında gol veya asist katkısında bulunamadı.

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