Fenerbahçe, Lazio’yu 30 Temmuz’da ağırlayacak

KAMP SÜRECİ VE MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de gerçekleştiriyor. Kamp döneminin ardından İstanbul’da İtalyan ekibi Lazio ile özel bir maçta karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe – Lazio maçı 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI VE ANTRONMANLAR

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak. Sarı-lacivertli takım, 14 Temmuz tarihinde ise Portekiz’deki kampına girecek. Fenerbahçe, burada 27 Temmuz’a kadar hazırlıklarına devam edecek. Bu süreçte gerçekleştirilecek hazırlık maçları arasında Fenerbahçe – Portimonense, Fenerbahçe – Sunderland, Fenerbahçe – Al Ittihad, Fenerbahçe – Benfica ve Fenerbahçe – Lazio yer alıyor.