Fenerbahçe’li Levent, Asya ile Evlendi

FUTBOLDA YENİ BİR CİLT AÇILIYOR

Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile hayatını birleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi” ifadelerine yer verdi.

ÇİFTİ KUTLUYORUZ

Aynı açıklamada Levent ve Asya Mercan çiftine mutluluklar dilendi: “Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.”

İSTANBUL’DA GÜZEL BİR GÜN

Düğün töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. futbol dünyasından birçok dost ve tanıdık, çifti bu güzel gününde yalnız bırakmadı.