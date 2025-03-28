Fenerbahçe Lider Olarak EuroLeague’de Yükseldi

FENERBAHÇE, BASKONİA’YI YENDİ

EuroLeague’in 32. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımı Baskonia ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen bu önemli maçta Fenerbahçe, 82-77’lik skorla galip geldi.

İLK YARIDA FARKLI BİR PERFORMANS

Maçın başı Baskonia’nın 4-0’lık serisi ile başladı ve ilk 4 dakikada İspanyol ekibi önde gitti. Ancak Fenerbahçe, oyuncu değişiklikleri sonrasında 13-0’lık bir seri yakalayarak 17-9’la öne geçti. Sarı-lacivertliler, ikinci periyotta da etkileyici bir performans göstererek, çeyreğin ilk 3 dakikasında farkı 28-17’ye getirip soyunma odasına 46-32 önde girdi.

FARKI KORUDU, SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ

İkinci yarının başlangıcında Colson’un sayılarıyla Fenerbahçe, farkı 18 sayıya taşıdı: 59-41. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos ile karşılık verip farkı 10 sayıya indirdi. Fenerbahçe, molanın ardından Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık basketi ile farkı 13 sayıya çıkararak son çeyreğe 72-59 önde girdi.

MAÇI KAZANMAYI BAŞARDI

Maçın son çeyreğine Baskonia hızlı başladı ve 10-2’lik bir seri yakaladı, farkı 5 sayıya indirdi: 74-69. Ancak karşılıklı boş hücumların ardından Hayes-Davis’in serbest atışlarıyla skor 76-69 oldu. Fenerbahçe son anlarda Baskonia’nın farkı kapatmasına izin vermeyerek sahadan 82-77 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Fenerbahçe, iç sahada üst üste 8. maçını kazanarak 22. galibiyetini elde etti ve Olympiakos’un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu. Kalan iki maçında Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile de deplasmanda mücadele edecek.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8

Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6