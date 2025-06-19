Fenerbahçe, Lucas Vazquez’i İkna Etti

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE KATILIM

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, yeni sezon için önemli transfer hamlelerine hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, transfer görüşmelerinde aktif bir rol oynamaya devam ediyor. Mourinho, önceki görevlerinde Tottenham ve Roma’da transfer ettiği bir futbolcuyu, Fenerbahçe’ye bedelsiz gelmesi için ikna etmeyi başardı.

LUCAS VAZQUEZ İKNA EDİLDİ

Mourinho’nun önemli hedeflerinden biri, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Lucas Vazquez oldu. Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mourinho sayesinde 18 yıllık Real Madrid serüvenini sonlandırmaya hazırlanan bu oyuncuyu kadrosuna katma fırsatını yakaladı. Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 8 asist yaptı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli sağ beki bonservis bedeli olmadan takıma kazandıracak.