Fenerbahçe, Lucas Vazquez’i istiyor

FENERBAHÇE LUCAS VAZQUEZ İLE TEMASA GEÇTİ

Gelecek sezon için transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid’in yetenekli oyuncusuna yöneldi. Fichajes’te yer alan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda Real Madrid’den ayrılacağını duyuran Lucas Vazquez’i kadrosuna katmak istiyor. Habere göre, Sarı-lacivertlilerin İspanyol futbolcu için İspanyol ekibiyle görüşmelere başladığı ve şartlarını öğrenmeye çalıştığı bildiriliyor.

REAL MADRID’DE BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla toplamda 51 maça çıkmış olan 33 yaşındaki Vazquez, bu müsabakalarda 2 gol atıp 8 asist yaparak dikkat çekti. Bu performans, Fenerbahçe’nin bu transfer konusunda istekli olmasında etkili faktörlerden biri oluyor.