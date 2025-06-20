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Fenerbahçe, Lucas Vazquez ile ilgilenmiyor

FENERBAHÇE’DEN LUCAS VAZQUEZ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin Real Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol sağ kanat-bek Lucas Vazquez’e resmi teklif yaptığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu haber üzerine Sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

SARILA-CİVERTLİLER İLGİLENMEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Fenerbahçeli yöneticiler, Lucas Vazquez ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını ifade etti. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisi 2. maçının devre arasında taraftarlara bu bilgiyi verdiler ve taraftarları mutlu edecek isimlerin geleceği konusunda da ipuçları sundular.

VAZQUEZ’İN REAL MADRID PERFORMANSI

2015 yazından bu yana Real Madrid’in başarısı için çalışan Vazquez, eflatun-beyazlı formayla toplamda 401 maça çıktı ve bu süreçte 38 gol atıp, 73 asist yaptı.

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