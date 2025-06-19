Fenerbahçe, Lucas Vazquez ile ilgilenmiyor

FENERBAHÇE’DEN LUCAS VAZQUEZ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol sağ kanat-bek Lucas Vazquez’e resmi bir teklif yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu haber üzerine Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Fenerbahçeli yöneticiler, “Lucas Vazquez ile ilgilenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA SEVİNDİRİCİ HABER

Kulübün kurmayları, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçının devre arasında, stadyumda bulunan taraftarlara bu bilgiyi aktardı. Aynı zamanda, taraftarların mutlu olacağı yeni isimlerin geleceğini de belirtti.

LUCAS VAZQUEZ’İN KARİYERİ

2015 yazından bu yana Real Madrid için mücadele eden Lucas Vazquez, eflatun-beyazlı takım ile toplam 401 maça çıktı. Bu süreçte 38 gol atan Vazquez, 73 gol için de asist yaptı.