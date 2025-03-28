Fenerbahçe Maç Biletleri Pazartesi Satışta

FENERBAHÇE’İN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKACAK

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da gerçekleşecek maçın biletlerinin pazartesi günü genel satışa sunulacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “29.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 Adet Bilet) verilecektir. 30.03.2025 Pazar günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet) satış yapılacak. 31.03.2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla ise genel satış başlayacaktır” denildi.

BİLET SATIN ALIM ŞARTLARI

Açıklamada, maça 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarların müsabakaya bilet almasının mümkün olmayacağına dikkat çekildi. Ayrıca, son 365 gün içerisinde logosuz veya rakip takım logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarların da bilet satın almasının yapılamayacağı ifade edildi.

BİLET FİYATLARI

Uygulanacak bilet fiyatları hakkında detaylı bilgi de verilecektir.