Fenerbahçe, Maç Hazırlıklarını Sürdürüyor

HAZIRLIKLARIN DEVAMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, milli oyuncuların eksik olduğu antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

ANTRENMAN RUTİNLERİ

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri gerçekleştiren sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik programlarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.