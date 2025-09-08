Haberler

Fenerbahçe, Maç Hazırlıklarını Sürdürüyor

HAZIRLIKLARIN DEVAMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, milli oyuncuların eksik olduğu antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

ANTRENMAN RUTİNLERİ

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri gerçekleştiren sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik programlarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
Haberler

CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.