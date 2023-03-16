Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe’nin Sevilla ile karşı karşıya geleceği maç bugün saat 20:45’te Exxen’de canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya’nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.