Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe bu akşam Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçın saati ise 20.55 olarak açıklandı.

Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile D Grubu’nda eşleşen sarı lacivertli temsilcimiz, gruptan 2. sırada çıkarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yerine gelen Ersun Yanal, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile önemli bir sınava çıkıyor. Son olarak Kayserispor deplasmanında üç puan bırakan sarı lacivertlilerin karşılaşması heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe Zenit maçı bu akşam Ülker Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE – ZENİT AVRUPA LİGİ KADROLARI

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi. Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

Zenit’in UEFA kadrosu şöyle;

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny

TRT