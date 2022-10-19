Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir maç hazırlıklarına ara vermeden başladı. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, attığı 28 gol ile en golcü takım durumunda bulunuyor. Başakşehir ise oynadığı 9 karşılaşmada sadece kalesinde 3 gol gördü. Futbolseverler, Fenerbahçe – Başakşehir maçı ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Puan durumunda aynı sırada bulunan Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarının mücadelesinin hakemi henüz belli olmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe – Başakşehir maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak