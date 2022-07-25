Fenerbahçe maçına İtalyan hakem

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev’i ağırlayacağı maçın hakemi Massimiliano Irrati olarak açıklandı.

Fenerbahçe’nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Irrati düdük çalacak.

Irrati’nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.