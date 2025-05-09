Fenerbahçe Maçında Penaltı Tartışması Devam Ediyor

HATALI PENALTI KARARI ELEŞTİRİSİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sırasında hakem Burak Pakkan’ın net bir penaltı vermediğini ifade etti. Mourinho, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için. Hakem dinlemedi. Bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum” dedi.

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir’i 4-1 mağlup ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında Mourinho, gelecek sezon devam etme durumu ve yönetimle görüşmesi hakkında gelen soruları yanıtladı. Mourinho, “Kazanmamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını hata yaptığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes gördü” diye belirtti.

TAKIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıktığı hatırlatıldığında, Portekizli teknik adam, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, hafta içinde İstanbul’daki gece kulüplerine gittiğini de sözlerine ekleyerek, “Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” dedi.